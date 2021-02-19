Son dakika haberi: 19 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 116 bin 674 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 419 kişinin testi pozitif çıktı, 82 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1185 oldu, 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.





HAFTALIK DURUM

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.









18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 115 bin 406 olarak açıklarken, 7 bin 241 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 83 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 217 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 504 bin 050 olarak açıklamıştı.







