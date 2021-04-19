Son dakika haberi: 19 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 19 Nisan verilerine göre 318 bin 869 test yapılırken 55 bin 149 vaka belirlendi.



Hasta sayısı 2 bin 862 olarak açıklandı. Maalesef koronavirüsten 341 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 48 bin 947 olarak açıklandı.

18 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 301 bin 243 olarak açıklarken, 55 bin 802 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 318 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 43 bin 856 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 687 bin 590 olarak açıklamıştı.









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