Son dakika haberi: 19 Mayıs corona virüsü tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve diğer kritik gelişmeler

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor...



Sağlık Bakanlığı'nın 19 Mayıs verilerine göre 218 bin 683 test yapılırken 11 bin 553 vaka belirlendi. Hasta sayısı 902 oldu.

Koronavirüsten maalesef 233 vatandaşımızı kaybettik. Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 271'e yükseldi.



Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

18 MAYIS KORONA TABLOSU



Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 217 bin 276 test yapılırken 11 bin 937 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 203 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 10 bin 125 oldu.

17 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye korona tablosu 17 Mayıs verilerine göre dün 206 bin 836 test yapılırken 10 bin 174 vaka belirlenmişti. 223 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 13 bin 864 kişi hastalığa yakalanıp taburcu olmuştu.

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