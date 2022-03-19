Son dakika haberi: 19 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 19 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 295 bin 4 testte 17 bin 328 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 105 kişi hayatını kaybederken, 18 bin 269 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,04, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,27 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 752 bin 216, 2’nci dozda 52 milyon 926 bin 256 ve 3’üncü dozda 27 milyon 474 bin 575 olmak üzere toplam 146 milyon 435 bin 701 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 312 bin 117 olarak açıklarken, 19 bin 126 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 123 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 274 olarak açıklanmıştı.



