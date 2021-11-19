Son dakika haberi: 19 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 19 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 356 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi yaşamını yitirdi.



KOCA'DAN KİŞİSEL TEDBİR TAVSİYESİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kişisel tedbir tavsiyesinde bulunarak, "Salgın boyunca birçok kez günlük yaşam kısıtlamalarla düzene konmuş ve bunlardan sonuçlar alınmıştı. Kısıtlamalar artık söz konusu olmasa da, biz kişisel tercihlerimizde bunları dikkate almalıyız. Hizmet alacağımız kurumlara DAHA AZ YOĞUN oldukları saatte gidelim" ifadelerini kullandı.





18 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 223 olarak açıklarken, 22 bin 234 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 226 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 538 olarak açıklanmıştı.



