Son dakika haberi: 19 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 338 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 398 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA VAKALARA DİKKAT ÇEKTİ!



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son bir haftadaki vaka sayılarının yüksekliğine dikkat çekerek, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213. Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz. Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor" ifadelerini kullandı.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Bitlis, aşılama oranında yüzde 75'i geçerek maviye döndü





18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 335 bin 244 olarak açıklarken, 26 bin 161 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 221 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 023 olarak açıklanmıştı.



