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Son dakika haberi: 19 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 19 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Üçüncü dozun koruma kalkanı olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz." çağrısında bulundu. İkinci doz aşı oranı %75'e ulaşan Kırşehir mavi kategoriye yükseldi. Öte yandan vakaların yeniden 30 binin üzerine çıkması dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı, 19 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 test yapılırken 30 bin 862 kişin koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 223 olarak açıklanırken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 27 bin 352 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"ÜÇÜNCÜ DOZ KORUMA KALKANIDIR"

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR ARTIK MAVİ!

Türkiye'de aşılama seferberliği devam ederken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Kırşehir mavi kategoriye yükseldi.

Son dakika haberi: 19 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

18 EKİM

Sağlık Bakanlığı, 18 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 351 bin 165 olarak açıklarken, 29 bin 240 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 214 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 26 bin 539 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 19 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

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