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Haber Giriş: 19.12.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 19 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü hasta sayısı

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Bugünkü Türkiye Covid-19 hasta tablosu içerisindeki verilere göre bugün yapılan koronavirüs test sayısı 173.132 olurken yeni corona virüsü vaka sayısı 22.195 olarak açıklanmıştır.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Aralık Korona tablosu açıklandı. Bugünkü koronavirüs vaka sayısı 22.195'dir. Sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.002 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" dedi.

Son dakika haberi: 19 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı İşte corona virüsü hasta sayısı



KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 18 aralık korona tablosu paylaşıldı. Bugünkü corona virüsü (koronavirüs) test sayısı 205.809 olurken vaka sayısı 26.410'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.

KOCA'DAN EVDE BULAŞ UYARISI

Bakan Koca, tedbirlerin sonuç vermeye başladığını fakat evde bulaş oranının yükseldiğini belirterek, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 19 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı İşte corona virüsü hasta sayısı


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