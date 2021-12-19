Son dakika haberi: 19 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 19 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 349 bin 193 testte 16 bin 910 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 171 kişi hayatını kaybederken, 22 bin 858 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,28, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,43 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 660 bin 272, 2’nci dozda 51 milyon 161 bin 679 ve 3’üncü dozda 14 milyon 248 bin 291 olmak üzere toplam 124 milyon 58 bin 691 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN PANDEMİYLE MÜCADELE MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele mesajı vererek, "Salgının sonuçlarının günlük tablodaki verilerle ölçülemeyeceği bir dönemdeyiz. Hayatın tamamını etkileyen Covid-19’un sağlık dışı etkileri zaten öngörülüyordu. Toplumca bize düşen, bu kritik mücadelenin hayatı savunmak anlamına geldiğini bilip, salgın şartlarını hızla aşmaktır" ifadelerini kullandı.











Haberin Devamı

18 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 342 bin 183 olarak açıklarken, 17 bin 644 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 191 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 568 olarak açıklanmıştı.



