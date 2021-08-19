Son dakika haberi: 19 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 19 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre son 24 saatte 292 bin 539 test yapılırken 19 bin 320 kişide covid-19 semptomu belirlendi. Koronavirüsten maalesef 216 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 743 olarak açıklandı.

BAKAN KOCA'DAN TEDBİR ÇAĞRISI

Koronavirüs tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,99 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 55.50 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 304 bin 742'si birinci doz, 34 milyon 446 bin 15'i ikinci doz, 7 milyon 362 bin 337'si üçüncü doz olmak üzere 87 milyon 195 bin 574'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt oldu.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşı risk haritasında sarı kategoride yer alan Samsun mavi kategoriye yükselirken turuncu listede yer alan Kahramanmaraş ve Aksaray, sarı listede yer aldı.

18 AĞUSTOS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre 295 bin 206 test yapılırken 19 bin 944 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 168 kişi ise hayatını kaybetmişti.

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