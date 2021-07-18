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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 18.07.2021 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları bayram süresince tedbirlere uymaları konusunda uyararak, "Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.  

BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara bayramda tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 234 bin 161 olarak açıklarken, 7 bin 666 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 38 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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