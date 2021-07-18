Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşları bayram süresince tedbirlere uymaları konusunda uyararak, "Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerini kullandı
Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara bayramda tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerini kullandı
17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 234 bin 161 olarak açıklarken, 7 bin 666 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 38 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 olarak açıklanmıştı.