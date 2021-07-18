Son dakika haberi: 18 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 18 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara bayramda tedbirlere dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder" ifadelerini kullandı









17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 234 bin 161 olarak açıklarken, 7 bin 666 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 38 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 490 olarak açıklanmıştı.









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