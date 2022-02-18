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Son dakika haberi: 18 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vaka sayılarında düşüş devam ederken, son 24 saatte 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 463 bin 855 testte 87 bin 411 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 264 kişi hayatını kaybederken, 102 bin 94 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,82, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,91 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 614 bin 902, 2’nci dozda 52 milyon 701 bin 325 ve 3’üncü dozda 26 milyon 594 bin 120 olmak üzere toplam 144 milyon 730 bin 193 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

VAKA SAYISINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 18 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 465 bin 563 olarak açıklarken, 92 bin 406 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 258 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 103 bin 988 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 18 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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