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Son dakika haberi: 18 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşı uyarını yineleyerek, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 418 bin 253 testte 69 bin 658 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 77 bin 612 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,30, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,07 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 288 bin 97, 2’nci dozda 52 milyon 182 bin 212 ve 3’üncü dozda 23 milyon 739 bin 244 olmak üzere toplam 139 milyon 865 bin 637 aşı uygulandı. 

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı uyarını yineleyerek, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 18 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


17 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 403 bin 836 olarak açıklarken, 64 bin 935 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 162 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 72 bin 106 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 18 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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