Son dakika haberi: 18 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan korona tablosu'nu paylaştı. Tabloda, 301 bin 243 corona virüsü testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.





17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 319 bin 316 olarak açıklarken, 62 bin 606 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 288 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 52 bin 184 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 643 bin 734 olarak açıklamıştı.









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