Son dakika haberi: 18 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 4 bin 542 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 oldu. Bir günde toplam 164 bin 493 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 15 bin 624 olarak kaydedildi.







AŞILAMADA SON DURUM



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,41 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,13 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 351 bin 467’e yükseldi.

Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

Haberin Devamı

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.







17 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 164 bin 493 olarak açıklarken, 4 bin 542 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 19 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 15 bin 624 olarak açıklanmıştı.



