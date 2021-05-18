Son dakika haberi: 18 Mayıs korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler

Son dakika haberi.. Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 18 Mayıs korona tablosu verilerine göre 217 bin 276 test yapılırken vaka sayısı 11 bin 937 oldu.

Ağır hasta sayısı 916 oldu. Koronavirüsten maalesef 203 vatandaşımız hayatını kaybetti.



Koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 10 bin 125 oldu.

17 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye korona tablosu 17 Mayıs verilerine göre dün 206 bin 836 test yapılırken 10 bin 174 vaka belirlenmişti. 223 kişi koronavirüsten hayatını kaybederken 13 bin 864 kişi hastalığa yakalanıp taburcu olmuştu.

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