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Son dakika haberi: 18 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Tablo
Son dakika haberi: 18 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 135 bin 563 test yapıldı, bin 443 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 3 olarak açıklandı. Öte yandan vefatlardaki düşüş dikkat çekti.

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Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 563 test yapılırken bin 443 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı bin 274 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 661 bin 34'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 18 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

17 MAYIS TABLOSU

Son dakika haberi: 18 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Tablo

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