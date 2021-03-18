Son dakika haberi: 18 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

18 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre test sayısı 184 bin 452 olurken vaka sayısı 20 bin 49 olarak belirlendi. Hasta sayısı 902 oldu. Vefat sayısı 81'e çıkarken iyileşen sayısı ise 18 bin 615 olarak belirtildi.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

17 MART KORONA TABLOSU

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara