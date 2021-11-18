Son dakika haberi: 18 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 18 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 223 test yapılırken 22 bin 234 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 226 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 29 bin 538 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,40, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,18 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 119 milyon 29 bin 798'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AŞI İÇİN BİRLİK ÇAĞRISI Halkımızdan salgınla mücadelenin şartlarına uymasını, ertelenen, zamanı gelen dozları hemen yaptırmasını istiyoruz. Sağlık camiamızdan aşı kararsızlarını aydınlatmak için destek, tüm medyadan aşı için kamu iletişimi hizmetinde daha fazla ısrar bekliyoruz." notunu düştü.

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17 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 784 olarak açıklarken, 23 bin 867 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 229 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 28 bin 543 olarak açıklanmıştı.

16 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 514 olarak açıklarken, 25 bin 101 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 227 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 447 olarak açıklanmıştı.