Son dakika haberi: 18 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA VAKALARI TEK TEK SIRALADI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12-18 Eylül arasındaki vaka sayılarını açıklayarak, "Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.





17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 341 bin 854 olarak açıklarken, 27 bin 692 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 237 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 197 olarak açıklanmıştı.



