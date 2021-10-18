Son dakika haberi: 18 Ekim corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 18 Ekim corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 test yapılırken 29 bin 240 vaka belirlendi. Koronavirüsten 214 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 26 bin 539 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,45, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,47 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 114 milyon 207 bin 634'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI



Kritik rakamları paylaşan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kronik hastalığı olanlar ve büyüklerimiz Covid-19’u ağır geçiriyor. Tam doz aşı olmalarını ısrarla öneriyoruz. Gençlere çağrımız devam ediyor. 18-25 yaş arası grupta tam doz aşılı olma oranı %53,77. Dünya salgından çıkış yolu olarak aşıya odaklanmış durumda. Aşı ihmal edilmemeli!" ifadelerini kullandı.

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BİR İL DAHA MAVİ



Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Tokat mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride bulunan Van ise sarı kategoriye yükseldi.

17 EKİM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 341 bin 426 olarak açıklarken, 24 bin 114 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 186 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 403 olarak açıklanmıştı.