Son dakika haberi: 17 Temmuz corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ UYARI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bayram öncesi aşı uyarısı yaparak, "Bayrama az kaldı. Bayram öncesi 18 yaş ve üzeri nüfusun en az bir doz aşı olması hedefimiz için gayret edelim. Aşı ile salgını gündemden çıkaralım" dedi.









16 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 229 bin 582 olarak açıklarken, 6 bin 918 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 35 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 5 bin 084 olarak açıklanmıştı.









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