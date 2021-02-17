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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Haber Giriş: 17.02.2021 - 21:08 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Son 24 saatte 117 bin 121 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 325 kişinin testi pozitif çıktı, 86 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1193 oldu, 7 bin 209 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 496 bin 833'e yükseldi.

Kademeli normalleşme dönemine adım adım geçerken 17 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Son 24 saatte 117 bin 121 test yapılırken 7 bin 325 vaka belirlendi. Hasta sayısı 649 oldu. Corona virüsünden 86 kişi hayatını kaybederken 7 bin 209 kişi iyileşti. Bir önceki güne göre tabloda yer alan, vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısındaki iyi yönlü gidişat ise dikkat çekti.

Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Şubat koronavirüs tablosundaki verilerine göre, ağır hasta sayısı 1201, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısının 2 milyon 489 bin 624'e yükselmişti. Son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapılırken 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıkmış, 90 kişi ise hayatını kaybetmişti

Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 116 bin 452 olarak açıklarken, 7 bin 945 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 106 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 482 bin 435 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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