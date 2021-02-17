Son dakika haberi: 17 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Kademeli normalleşme dönemine adım adım geçerken 17 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Son 24 saatte 117 bin 121 test yapılırken 7 bin 325 vaka belirlendi. Hasta sayısı 649 oldu. Corona virüsünden 86 kişi hayatını kaybederken 7 bin 209 kişi iyileşti. Bir önceki güne göre tabloda yer alan, vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı ve iyileşen sayısındaki iyi yönlü gidişat ise dikkat çekti.

16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın 16 Şubat koronavirüs tablosundaki verilerine göre, ağır hasta sayısı 1201, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısının 2 milyon 489 bin 624'e yükselmişti. Son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapılırken 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıkmış, 90 kişi ise hayatını kaybetmişti









15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 116 bin 452 olarak açıklarken, 7 bin 945 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 106 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 482 bin 435 olarak açıklamıştı.







