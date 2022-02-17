Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdiSporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi#Manchester City
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçenin 11i belli oldu Sürpriz...Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Sürpriz...#Fenerbahçe
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
Zor günler geçiren Kraliçe 2nci Elizabethin son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorumZor günler geçiren Kraliçe 2'nci Elizabeth'in son hali: Gördüğünüz gibi, hareket edemiyorum!#Kraliçe Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vaka
Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi. Salgında Omicron dönemine dikkat çeken Bakan Koca, "Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 17 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 test yapılırken 92 bin 406 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 258 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,81 olarak gerçekleşti.

Haberin Devamı

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 144 milyon 599 bin 375'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

16 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 463 bin 241 olarak açıklarken, 94 bin 176 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 271 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 104 bin 409 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Vaka

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme