Son dakika haberi: 17 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 17 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 test yapılırken 92 bin 406 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 258 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 103 bin 988 oldu.

BAKAN KOCA SON DURUMU PAYLAŞTI

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." notunu düştü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,88, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,81 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 144 milyon 599 bin 375'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

16 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 463 bin 241 olarak açıklarken, 94 bin 176 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 271 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 104 bin 409 olarak açıklanmıştı.