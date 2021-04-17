Son dakika haberi: 17 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.





16 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 320 bin 078 olarak açıklarken, 63 bin 082 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 289 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 56 bin 510 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 591 bin 550 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara