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Son dakika haberi: 17 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Corona#Covid-19
Son dakika haberi: 17 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 138 bin 894 test yapıldı, bin 608 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 7 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 17 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 894 Covid-19 testi yapılırken bin 608 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 219 oldu.

Son dakika haberi: 17 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 833 bin 176, 2’nci dozda 53 milyon 53 bin 751 ve 3’üncü dozda 27 milyon 780 bin 085 olmak üzere 147 milyon 650 bin 166 aşı uygulandı.

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En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 128 bin 957 olarak açıklarken, bin 254 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 358 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 17 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Corona#Covid-19

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