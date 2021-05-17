Son dakika haberi: 17 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 17 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 326 oldu, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.





16 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 202 bin 243 olarak açıklarken, 10 bin 512 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 223 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 14 bin 418 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 947 bin 256 olarak açıklamıştı.









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