Son dakika haberi: 17 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

17 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre bugün 167 bin 526 test yapılırken 18 bin 912 vaka belirlendi. Hasta sayısı 869 oldu. Koronavirüsten 73 kişi hayatını kaybederken 17 bin 893 kişi iyileşti.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU





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