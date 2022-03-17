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Son dakika haberi: 17 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Tablo#Vaka
Son dakika haberi: 17 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 260 test yapılırken 21 bin 354 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 101 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 25 bin 619 oldu. Coronanın yavaş yavaş etkisini kaybetmesi ve aşılanmanın yükselmesiyle vefatlardaki gerilemenin sürdüğü gözlemlendi.

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Sağlık Bakanlığı, 17 Mart corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,03 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 17 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

16 MART TABLOSU

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Son dakika haberi: 17 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

 

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#Koronavirüs#Tablo#Vaka

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