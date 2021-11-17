Son dakika haberi: 17 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 17 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 784 test yapılırken 23 bin 867 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 229 kişi yaşamını yitirirken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 28 bin 543 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,12 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 118 milyon 883 bin 70'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

TEDBİR YORGUNLUĞU UYARISI

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Tedbir, gerekli olduğu yerde alınmalı. Örneğin yakınınızda kimse yoksa maske gereksiz, insan yoğunluğunun fazla olduğu ortamlardaysa maske vazgeçilmezdir. Şartlar zamanla Tedbir yorgunluğuna ve ciddi ihmale yol açtı. Mevsim kış. Tedbirleri makul şekilde tekrar uygulamaya koyalım." ifadelerini kullandı.

SİVAS ARTIK MAVİ



Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Sivas mavi kategoriye yükseldi.

16 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 514 olarak açıklarken, 25 bin 101 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 227 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 447 olarak açıklanmıştı.