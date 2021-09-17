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Son dakika haberi: 17 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Corona Virüsü#Tablo#Vaka Sayısı
Son dakika haberi: 17 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda tam doz aşı ve tedbir uyarılarını yineleyerek, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 17 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 197 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,24 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 572 bin 278 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Edirne, Antalya, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

VAKA SAYILARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Adıyaman, aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi iller arasına girdi.

Son dakika haberi: 17 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 343 bin 142 olarak açıklarken, 28 bin 118 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 262 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 32 bin 249 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 17 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Corona Virüsü#Tablo#Vaka Sayısı