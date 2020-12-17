Son dakika haberi: 17 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü hasta sayısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

UZUN BİR ARADAN SONRA İLK

Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs (corona virüsü) tablosunda ilişkin yaptığı paylaşımda şu mesajı verdi:

"Bugün tespit edilen 4.209 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra düştü. Aktif hasta sayısı da azalmaya devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice vermeye başladı. Bunu sürekli hale getirecek olan bizleriz. Sonuç alana kadar mücadele edelim."

Bakan Koca tarafından açıklanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde 243 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken vaka sayısı 27 bin 515 olarak belirlendi.

Türkiye'de son gün yapılan test sayısı 206 bin 102 olarak kayıtlara geçti, ağır hasta sayımız ise toplamda 5 bin 803. Son 24 saat içerisinde 30 bin 494 kişi tedavi ya da karantina sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 721 bin 607'ye ulaştı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



Son 24 saatte 205 bin 397 koronavirüs testi yapıldı, 29,718 vaka belirlenirken 240 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin corona virüsü tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Öte yandan aylar sonra iyileşen sayısı günlük vaka sayısını geride bıraktı.

İŞTE TÜRKİYE GÜNLÜK HASTA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Aralık Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kapalı ortamlardan uzak durulması uyarısını yaparak, şu mesajı paylaştı:

"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLE:

Bakan Koca tarafından açıklanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 235 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı ise 32 bin 102 olarak belirlendi.

Türkiye'de son gün yapılan test sayısı 206 bin 190 olurken, ağır hasta sayımız 5 bin 988. Son 24 saat içerisinde 29 bin 247 kişi tedavi ya da karantina sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 661 bin 191'e ulaştı.

Türkiye Corona Virüsü Hasta Tablosu







