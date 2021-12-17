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Son dakika haberi: 17 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 17 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 354 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunun önemini vurgulayarak, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı

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Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 354 bin 857 testte 18 bin 141 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 190 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 245 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 91,25, 2’nci doz ortalaması yüzde 82,36 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 636 bin 507, 2’nci dozda 51 milyon 119 bin 629 ve 3’üncü dozda 13 milyon 543 bin 110 olmak üzere toplam 123 milyon 144 bin 781 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DAN HATIRLATMA DOZU MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozunun önemini vurgulayarak, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz" ifadelerini kullandı

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Son dakika haberi: 17 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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16 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 003 olarak açıklarken, 18 bin 100 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 167 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 664 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 17 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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