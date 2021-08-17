Son dakika haberi: 17 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 294 bin 561 koronavirüs testi yapılırken 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 183 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 14 bin 636 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,04 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 54.42 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 44 milyon 716 bin 585'i birinci doz, 33 milyon 779 bin 933'ü ikinci doz, 7 milyon 18 bin 463'ü üçüncü doz olmak üzere 85 milyon 564 bin 637'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt oldu.



BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aşı mesajını yineleyerek, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız" ifadelerini kullandı.

3 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Aşı risk haritasında Mersin, Çorum ve Ardahan sarı kategoriden mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride bulunan Şırnak ise sarı kategoride yer aldı.

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16 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 287 bin 947 olarak açıklarken, 18 bin 163 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 165 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 16 bin 642 olarak açıklanmıştı.









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