Son dakika haberi: 16 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tablodaki verilere göre, ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükselirken, son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti.



HAFTALIK DURUMU



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.









15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 116 bin 452 olarak açıklarken, 7 bin 945 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 91 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 106 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 482 bin 435 olarak açıklamıştı.







