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Son dakika haberi: 16 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Omikron#Fahrettin Koca

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 364 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 364 bin 426 testte 54 bin 100 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 136 kişi hayatını kaybederken, 68 bin 895 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,24, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,98 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 253 bin 263, 2’nci dozda 52 milyon 126 bin 2 ve 3’üncü dozda 23 milyon 374 bin 349 olmak üzere toplam 139 milyon 230 bin 188 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BAKAN KOCA: NE ENDİŞE NE GEVŞEME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının her döneminde olumsuz propagandalar yapıldı. Aslında bir “salgın” olmadığı veya durumun kat kat fazla kısıtlama gerektirdiği iddia edildi. Süreci makul şekilde yönetme çabası ise bizi bugün normale yaklaştırdı. NE ENDİŞE NE GEVŞEME! Tedbirle, aşıyla bugünü de aşacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 16 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


15 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 384 bin 263 olarak açıklarken, 63 bin 967 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 177 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 52 bin 016 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Omikron#Fahrettin Koca

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