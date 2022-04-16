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Son dakika haberi: 16 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Coronavirüs#Covid-19#Tablo
Son dakika haberi: 16 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 162 bin 253 test yapıldı, 4 bin 86 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 19 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Covid-19 testi yapılırken 4 bin 86 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 13 bin 561 oldu.

Son dakika haberi: 16 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 329 bin 116'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

15 NİSAN TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 171 bin 946 olarak açıklarken, 4 bin 425 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 18 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 493 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Coronavirüs#Covid-19#Tablo

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