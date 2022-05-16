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Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 128 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, bin 254 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti.  

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 16 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 128 bin 957 testte 1254 vaka tespit edildi. 4 kişi hayatını kaybederken, 1358 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,47 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 832 bin 15, 2’nci dozda 53 milyon 52 bin 226 ve 3’üncü dozda 27 milyon 777 bin 668 olmak üzere 147 milyon 638 bin 328 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


15 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 120 bin 183 olarak açıklarken, bin 154 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 10 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 190 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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