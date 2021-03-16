Son dakika haberi: 16 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Mart korona tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre, 158 bin 386 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 749 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1474 oldu, 17 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 734 bin 862'ye yükseldi.





15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 151 bin 113 olarak açıklarken, 15 bin 503 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 15 bin 893 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 716 bin 969 olarak açıklamıştı.









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