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Son dakika haberi: 16 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 16 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, kapalı mekan ve kalabalık aile uyarıları yaparak, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 356 bin 514 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,07 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 727 bin 805 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Osmaniye, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Karabük yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti

BAKAN KOCA'DAN 'KAPALI MEKAN' VE 'KALABALIK AİLE' UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kapalı mekan ve kalabalık aile uyarıları yaparak, "Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 16 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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15 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 350 bin 933 olarak açıklarken, 23 bin 852 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 215 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 258 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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