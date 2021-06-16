Son dakika haberi...16 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de aşılama son sürat devam ederken bugün açıklanan tabloda 227 bin 163 test yapıldı. Toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e yükseldi. Son 24 saatte 6 bin 221 vaka belirlenirken 71 kişi hayatını kaybetti. Dünkü tabloya göre vefatlardaki düşüş dikkat çekti.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran verilerine göre 227 bin 163 test yapılırken 6 bin 221 vaka belirlendi.
Koronavirüsten maalesef 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
15 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 846 test yapılırken 5 bin 955 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 84 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 186 oldu.
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