Son dakika haberi...16 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran verilerine göre 227 bin 163 test yapılırken 6 bin 221 vaka belirlendi.

Koronavirüsten maalesef 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

15 HAZİRAN KORONA TABLOSU



Dünkü Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 846 test yapılırken 5 bin 955 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 84 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 186 oldu.

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