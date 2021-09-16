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Son dakika haberi: 16 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Fahrettin Koca

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi. Kritik rakamlara dikkat çeken Bakan Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." ifadelerini kullandı. Öte yandan dünkü tabloya göre vakalar stabil devam ederken vefat ve iyileşen sayısında artış olduğu gözlemlendi.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 test yapılırken 28 bin 118 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 262 vatanşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 32 bin 249 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz Aşı uygulananların oranı yüzde 84,28 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.76 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 52 milyon 315 bin 108'i birinci doz, 41 milyon 435 bin 326'sı ikinci doz, 9 milyon 696 bin 724'ü üçüncü doz olmak üzere 104 milyon 20 bin 938'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Yalova, Tekirdağ, Edirne, Amasya, Aydın, Çanakkale, Antalya ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ oldu.

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BAKAN KOCA FORMÜLÜ AÇIKLADI

Tabloda vakalara dikkat çeken Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz." notunu düştü.

12 İL SARI

Aşılama risk haritasında hedef çok az kaldı. %65 aşılama oranını geçen 12 il sarı kategoride bulunurken 69 kentimiz mavi kategoride yer aldı.

Son dakika haberi: 16 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

15 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıkladığı verilere göre 341 bin 004 test yapılırken 28 bin 224 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 248 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: 16 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi: 16 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Sağlık Bakanlığı#Koronavirüs#Fahrettin Koca