Son dakika haberi: 16 Aralık vaka sayısı ve korona tablosu açıklandı! İşte corona virüsü hasta sayısı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu paylaşıldı. Twitter üzerinden İyileşen hasta sayısına dikkat çeken Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4.893 hastamız var. Bir süredir günlük hasta sayımız düşüşte. Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti. Aktif hasta sayımız uzun bir aradan sonra düşmüş oldu. Sevdiklerimizi tedbirle koruyalım" ifadelerini kullandı.

DÜŞÜŞ SÜRÜYOR



Son 24 saatte 205 bin 397 koronavirüs testi yapıldı, 29,718 vaka belirlenirken 240 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin corona virüsü tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. Öte yandan aylar sonra iyileşen sayısı günlük vaka sayısını geride bıraktı.

İŞTE TÜRKİYE GÜNLÜK HASTA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Aralık Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kapalı ortamlardan uzak durulması uyarısını yaparak, şu mesajı paylaştı:

"Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım."

15 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU ŞÖYLE:

Bakan Koca tarafından açıklanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 235 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayısı ise 32 bin 102 olarak belirlendi.

Türkiye'de son gün yapılan test sayısı 206 bin 190 olurken, ağır hasta sayımız 5 bin 988. Son 24 saat içerisinde 29 bin 247 kişi tedavi ya da karantina sürecinin tamamlanmasının ardından iyileşti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 1 milyon 661 bin 191'e ulaştı.

Türkiye Corona Virüsü Hasta Tablosu







