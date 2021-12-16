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Son dakika haberi: 16 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 16 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi. Herkesin aşıyla kendini korumaya almasını isteyen Bakan Koca, "2020 Mart'ına bir anlığına geri dönelim. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler." paylaşımında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, 16 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 3 test yapılırken 18 bin 100 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 167 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 25 bin 664 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,28, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,2 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 122 milyon 393 bin 466'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BAKAN KOCA AŞI ÇAĞRISINI YİNELEDİ

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "2020 MARTINA BİR ANLIĞINA GERİ DÖNELİM. Aşı olmayanlar ve aşılarını eksik bırakanlar açısından bugünle 21 ay öncesi arasında büyük farklar yok: Eğer hastalığa yakalanırlarsa sonuçta aynı virüsle mücadele edecekler. Covid-19’a karşı herkes aşıyla, tedbirle kendini korumaya almalı." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: 16 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

15 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 357 bin 325 olarak açıklarken, 19 bin 872 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 193 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 239 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum


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