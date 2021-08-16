MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.08.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda aşı aşı çağrısı yaparak, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. 

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 281 bin 184 olarak açıklarken, 18 bin 847 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 154 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 426 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi