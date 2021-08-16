Son dakika haberi: 16 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 287 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 163 kişinin testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarının kontrolü bizde olsun istiyorsak aşı olmalı ve tedbirlere bir süre daha sıkıca uymalıyız. Kontrolü elde tutma imkanımız var" ifadelerini kullandı









15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 15 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 281 bin 184 olarak açıklarken, 18 bin 847 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 154 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 426 olarak açıklanmıştı.









Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara