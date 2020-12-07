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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 08:11 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

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Son dakika haberi... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00 itibariyle sona ermesinin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Koronavirüs salgını ile mücadele için haftasonu uygulanan kısıtlama saat 05.00'de sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve D-100 Karayolunda hareketlilik başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 38 oldu.

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