Son dakika haberi: 15 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 15 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapılırken 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 48 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30,78 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 653 bin 974 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 560 bin 60'ı birinci doz, 19 milyon 104 bin 997'si ikinci doz, 3 milyon 460 bin 669'u üçüncü doz olmak üzere 61 milyon 125 bin 726'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

2 İL DAHA KIRMIZI KATEGORİDEN ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım." ifadelerini kullandı.





14 TEMMUZ TABLOSU ŞÖYLE

Türkiye'de 14 Temmuz verilerine göre 238 bin 867 Kovid-19 testi yapılırken 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Koronavirüsten 43 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 63 olmuştu.

13 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 13 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 234 bin 439 açıklarken 6 bin 285 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 46 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 162 olmuştu.

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