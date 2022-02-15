Son dakika haberi: 15 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 15 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 461 bin 955 testte 94 bin 730 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 309 kişi hayatını kaybederken, 102 bin 673 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,78, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,83 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 586 bin 821, 2’nci dozda 52 milyon 657 bin 210 ve 3’üncü dozda 26 milyon 369 bin 364 olmak üzere toplam 144 milyon 326 bin 883 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA VEFAT SAYILARINA DİKKAT ÇEKTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat sayılarının yüksek olduğunu belirterek, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. BİR HASTALIKLA DAHA MÜCADELE GÜCÜ OLMAYAN kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.





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14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 438 bin 553 olarak açıklarken, 76 bin 632 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 266 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 74 bin 936 olarak açıklanmıştı.



