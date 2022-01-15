Son dakika haberi: 15 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 15 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 384 bin 263 testte 63 bin 967 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 177 kişi hayatını kaybederken, 52 bin 16 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,23, 2’nci doz ortalaması yüzde 83,96 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 245 bin 210, 2’nci dozda 52 milyon 112 bin 351 ve 3’üncü dozda 23 milyon 259 bin 903 olmak üzere toplam 139 milyon 71 bin 821 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.



BAKAN KOCA'DAN AŞI VE TEDBİR ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, aşı ve tedbir çağrısı yaparak, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın" ifadelerini kullandı.











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14 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 392 bin 438 olarak açıklarken, 67 bin 857 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 167 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 56 bin 256 olarak açıklanmıştı.



