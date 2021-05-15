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Haber Giriş: 15.05.2021 - 20:02 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 15 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haberi: 15 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Vakalarda düne göre yükseliş, vefatlarda ise azalma olduğu görülürken, ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi. 

Son dakika haberi: 15 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 203 bin 073 olarak açıklarken, 11 bin 394 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 242 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 37 bin 261 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 894 bin 024 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 15 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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