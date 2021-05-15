Son dakika haberi: 15 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 15 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 563 oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.





14 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 203 bin 073 olarak açıklarken, 11 bin 394 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 242 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 37 bin 261 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 894 bin 024 olarak açıklamıştı.









Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara